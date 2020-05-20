الصحة العالمية تسجّل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا على الإطلاق

جنيف - أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي "ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء.. نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".

وعبرت المنظمة، وفقا لقناة "العربية" الفضائية، عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة، في الوقت الذي تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم إلى 323 ألفا و370 شخصًا على الأقل منذ ظهر الوباء في الصين في ديسمبر 2019.

وتم تسجيل أكثر من أربعة ملايين و910 آلاف و110 إصابات معلنة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.