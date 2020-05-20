العراق: اعتقال خليفة البغدادي المحتمل

(وكالات):

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، اعتقال عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي في زعامة تنظيم داعش، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

ولم تذكر الوكالة أو الحكومة العراقية، أي تفاصيل عن عملية الاعتقال وملابساتها، حتى الآن.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية واع، إن جهاز المخابرات الوطني تمكن من إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة الإرهابي أبو بكر البغدادي، مضيفًا أن قرداش شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم داعش، وعمل مع التنظيم كقيادي منذ زمن أبو مصعب الزرقاوي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق، و"حتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه".

وأشار المصدر، حسبما نقلت الوكالة، إلى أنه "تم إجراء التحقيقات اللازمة مع الإرهابي في جهاز المخابرات الوطني".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، مقتل أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر في عمليتين منفصلتين في شمال سوريا، في أكتوبر 2019.

وفي أعقاب ذلك، اعترف تنظيم داعش بمقتل زعيمه ونائبه، وذلك في تسجيل صوتي على لسان المتحدث الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي، في رسالة صوتية نشرها الجناح الإعلامي للتنظيم.

وبحسب التسجيل الصوتي، فإن شخص سعودي يكنى بـ"أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، سيحل محل البغدادي في قيادة التنظيم.