الدنمارك تدرس المزيد من تخفيف تدابير فيروس كورونا

كوبنهاجن - (د ب أ)

حذرت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، اليوم الأربعاء، من عواقب تخفيف القيود التي فرضت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل متعجل في الوقت الذي تبحث فيه البلاد خطواتها التالية.

ونقلت وكالة أنباء"ريتزاو"عن فريدريكسن، حديثها قبيل المحادثات مع قادة الحزب الآخرين بشأن زيادة تخفيف القيود المفروضة في الدنمارك، وحذرت من الاعتقاد بأنه تم تجاوز الوباء.

دعت أغلبية برلمانية، بما في ذلك العديد من الأحزاب التي تدعم حزب الأقلية الاشتراكي الديمقراطي الذي ترأسه والليبراليين المعارضين من يمين الوسط، إلى إعادة فتح حدود الدنمارك.

كانت الدنمارك قد أغلقت حدودها في منتصف مارس.

وسجلت البلاد حتى الآن 554 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس وأكثر من 11 الف حالة إصابة.