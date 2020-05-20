أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

انتهاء عملية التصويت بالانتخابات العامة في بوروندي

08:15 م الأربعاء 20 مايو 2020
انتهاء عملية التصويت بالانتخابات العامة في بوروندي

بوروندي

بوجمبورا - (د ب ا)

أغلقت مراكز الاقتراع في بوروندي، أبوابها اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الانتخابات العامة في البلاد بسلام، رغم التهديدات التي تشكلها التهديدات العرقية والعنف السياسي وجائحة فيروس كورونا.

وبالرغم من تنافس سبعة مرشحين للرئاسة، انحصرت المنافسة الرئيسية بين أجاثون رواسا، من حزب المؤتمر الوطني للحرية، والجنرال إيفاريست ندايشيميي من المجلس الوطني الحاكم للدفاع عن الديمقراطية - قوة الدفاع عن الديمقراطية.

ورواسا 56 عاما، هو زعيم سابق للمتمردين وهو أيضا نائب رئيس الجمعية الوطنية.

ويعمل ندايشيميي 52 عاما، حاليا أمينا عاما للمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية ويشغل منصبي وزير الداخلية والأمن وقائد الجيش.

وسيحل الفائز محل الرئيس بيير نكورونزيزا الذي سيترك منصبه بعد ثلاث فترات في السلطة.

وصوت الناخبون اليوم لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية في حوالي 1500 مركز اقتراع.

ويحق لأكثر من 5 ملايين ناخب بوروندي التصويت للأحزاب الخمسة ومرشحين مستقلين مدرجين في بطاقة الاقتراع.

مراكز الاقتراع في بوروندي الانتخابات العامة بوجمبورا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الدنمارك تدرس المزيد من تخفيف تدابير فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن أعلى حصيلة يومية: 745 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة