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تحذير صيني من تغير في أعراض الإصابة بفيروس كورونا

08:02 م الأربعاء 20 مايو 2020
تحذير صيني من تغير في أعراض الإصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

وكالات

قال أطباء صينيون، إن المرضى الجدد بفيروس كورونا في شمال شرق البلاد، تظهر عليهم أعراض مختلفة عن تلك التي كانت ظلت تداهم من أصابهم الوباء في مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس طيلة الشهور الماضية، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وأشار الدكتور كيو هيبو، وهو أحد كبار أطباء الحالات الحرجة في البلاد في مقابلة تليفزيونية، إلى أن فريقه لاحظ أعراضا مختلفة لدى المرضى في مقاطعتي هيلونغجيانغ وجيلين، حيث "تزداد فترة حضانة الجسد البشري للفيروس، كما أنهم لا يعانون من الحمى، لكنهم يعانون من الإرهاق أو التهاب الحلق ، والبعض لا تظهر لديهم أعراض على الإطلاق".

وكانت صحيفة جلوبال تايمز الصينية قد قالت إن الاختبارات التي كانت تجرى على المرضى في ووهان "كانت تظل سلبية طيلة أسبوع أو أسبوعين منذ بدء ظهور أعراض المرض عليهم قبل أن تتأكد إصابتهم" إلا أن تلك الفترة صارت أطول الآن في الحالات الجديدة" وهو ما يعني أن فترة حضانة الجسد للفيروس تطول.

وشدد الدكتور هيبو على أن معدل الشفاء في الحالات الجديدة يزيد عن ذلك الخاص بالإصابات القديمة.

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