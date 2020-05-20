بومبيو: الصين دمرت عينات من الفيروس وتضغط على "الصحة العالمية"

وكالات

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الصين لم تتصرف بمسؤولية لمنع تفشي وباء كورونا في العالم، وإنها تعمدت تدمير عينات من فيروس كورونا بدل مشاركتها مع الجميع.

وتابع بومبيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الصين لا زالت ترفض السماح للمحققين بالوصول إلى المعلومات بشأن وباء كورونا وتنكر الحقائق.

وأوضح: "طلبنا معرفة مصدر الفيروس الذي بدأ من ووهان، ناهيك عن الضغوط التي مارسها الحزب الشيوعي الصيني على منظمة الصحة العالمية لتجنب دعوة تايوان للاجتماع الذي سيعقد في جنيف".

وأضاف أن الصين قامت "خلال الفترة الماضية بأعمال عدائية في بحر الصين الجنوبي وأغرقت قارب صيد فيتنامي، والولايات المتحدة تدين هذه الأعمال غير الشرعية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه انتقادات لاذعة في وقت سابق من اليوم، ضد الصين، بعد بيان صادر عن بكين يوزع المسؤولية على الجميع في تفشي وباء كورونا عالميًا، مؤكدًا أن عدم كفاءة الصين السبب في تفشي الوباء.

وكتب ترامب: كما قال: "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص، أكون ممتنا لو توضحون له بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".