محكمة إسرائيلية تطلب من نتنياهو المثول أمامها لبدء محاكمته

(وكالات)

رفضت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الغياب عن جلسة بدء محاكمته في قضايا فساد الأسبوع المقبل قائلة إن عليه الالتزام بضرورة الحضور بشخصه لسماع الاتهامات.

وكان نتنياهو قد طلب من محكمة في القدس إعفاءه من الاستدعاء لحضور جلسة يوم 24 مايو معتبرا الجلسة إجراء شكليا وجادل بأن إحضار حرسه الشخصي سيمثل هدرا للمال العام ويشكل ضغطا على القواعد المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة "رويترز".

لكن بعض منتقدي نتنياهو يعتقدون إنه يرغب في الحد من ظهوره في أول محاكمة جنائية لرئيس وزراء إسرائيلي في السلطة. وينفي نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ارتكاب أي مخالفات.

وردت المحكمة على ذلك قائلة إنها تقبل بحضور الحرس لتأمينه لكنها رفضت طلبا إضافيا بأن يحضر طاقما قانونيا كبيرا.

وقالت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة في قرارها ”يتوجب على مقدم الطلب، مثل غيره من المدعى عليهم، المثول وقول كلمته أمام المحكمة“.