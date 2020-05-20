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فرنسا تحذّر إسرائيل من الضم الجزئي للضفة الغربية

06:22 م الأربعاء 20 مايو 2020
فرنسا تحذّر إسرائيل من الضم الجزئي للضفة الغربية

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

(وكالات):

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأربعاء، إن قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية جزئيا سيمثل انتهاكا خطيرا وإن فرنسا تعمل مع شركاء أوروبيين للتوصل إلى خطة تحرك مشتركة لمنع ذلك والرد عليه في حال أقدمت عليه إسرائيل.

وقال لو دريان خلال اجتماع برلماني ”على مدى الأيام القليلة الماضية عقدنا عدة مؤتمرات بالفيديو مع زملاء أوروبيين... بهدف اتخاذ قرار بشأن إجراء مشترك للمنع والرد في نهاية المطاف إذا اتخذ مثل هذا القرار“، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستبدأ مناقشات في يوليو بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، طبقا لما ورد بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الضفة الغربية فرنسا

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