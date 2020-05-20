سريلانكا: لا يمكننا إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 20 يونيو بسبب كورونا

كولمبو - أ ش أ

قالت لجنة الانتخابات المستقلة في سريلانكا اليوم /الأربعاء/ إنها لا تستطيع إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 20 يونيو المقبل كما هو مخطط له، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأبلغت ساليا بيريس المحامية والممثلة للجنة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - المحكمة العليا في سريلانكا بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات إلا بعد مضيّ 10 أسابيع من إعلان السلطات الصحية أن الظروف باتت آمنة.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في سريلانكا يوم 25 أبريل الماضي، إلا أن اللجنة أعادت جدولتها لتصبح في يونيو.