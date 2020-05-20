أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

سوريا تؤكد عدم تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا منذ 20 يوما

05:39 م الأربعاء 20 مايو 2020
سوريا تؤكد عدم تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا منذ 20 يوما

كورونا في سوريا

دمشق - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة السورية عدم تسجيل أي إصابة محلية بفيروس كورونا منذ 20 يوماً، حيث اقتصرت الإصابات المسجلة خلال هذه الفترة بين السوريين القادمين من الخارج.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء - إن عدد الذين خرجوا من مراكز الحجر الصحي بلغ 1156 من أصل 2270 شخصا وصلوا خلال الفترة الماضية إلى البلاد عبر الخطوط الجوية السورية.

وأضافت الوزارة أن الفرق الطبية في مراكز الحجر الصحي أجرت للقادمين من خارج سوريا نحو 1500 مسحة أنفية، متابعة أنها تواجه صعوبة في تأمين التحاليل نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية وشح الإمدادات التي تصل من منظمة الصحة العالمية.

هذا المحتوى من

سوريا فيروس كورونا وزارة الصحة السورية

الخبر التالى:

سريلانكا: لا يمكننا إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 20 يونيو بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن أعلى حصيلة يومية: 745 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة