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مهاجر يقفز من سفينة خاضعة للحجر الصحي قبالة صقلية

05:25 م الأربعاء 20 مايو 2020
مهاجر يقفز من سفينة خاضعة للحجر الصحي قبالة صقلية

فيروس كورونا

روما - (د ب أ)

أعلن الصليب الأحمر الإيطالي، اليوم الأربعاء، أن مهاجرا تونسيا كان يخضع للحجر الصحي على متن عبارة متمركزة قبالة ساحل صقلية توفى بعدما قفز من السفينة.

وقالت متحدثة باسم الصليب الأحمر الإيطالي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الرجل كان بين 120 مهاجرا على متن العبارة "موبي زازا" الراسية قبالة بورتو إيمبيدوكلي.

وكشف مصادر لوكالة الأنباء الإيطالية (انسا) عن العثور على جثمانه في وقت مبكر من اليوم الأربعاء بالقرب من الشاطئ على مسافة عشرة كيلومترات تقريبا من العبارة.

وكان من المقرر أن يقضي المهاجر عشرة أيام أخرى في السفينة فيما قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الإيطالي إنه من المقرر أن ينهي الأشخاص الموجودون على متن "موبي زازا" حجرهم الصحي نهاية الأسبوع المقبل.

ولم تعد إيطاليا تسمح بالنزول الفوري للمهاجري الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى موانئها وذلك عقب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).بل تخضعهم لحجر صحي على متن السفن لمدة أسبوعين

فيروس كورونا كوفيد 19 الحجر الصحي الصليب الأحمر الإيطالي

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