اكتشاف 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة.. وارتفاع الحالات إلى 30

غزة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة، الأربعاء، اكتشاف سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة ، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة ارتفع إلى 30 إصابة منذ مارس الماضي، تعافى منها 16 حالة ومازالت 14 اصابة تحت العلاج.

من جهته ، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف على المضي بقرار فتح المساجد في القطاع ابتداء من بعد غد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر.

ودعا معروف إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية العامة عند إعادة فتح المساجد بعد إغلاقها لأكثر من شهرين على خلفية التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.