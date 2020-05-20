أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

اكتشاف 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة.. وارتفاع الحالات إلى 30

04:42 م الأربعاء 20 مايو 2020
اكتشاف 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة.. وارتفاع الحالات إلى 30

وزارة الصحة الفلسطينية

غزة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة، الأربعاء، اكتشاف سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة ، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة ارتفع إلى 30 إصابة منذ مارس الماضي، تعافى منها 16 حالة ومازالت 14 اصابة تحت العلاج.

من جهته ، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف على المضي بقرار فتح المساجد في القطاع ابتداء من بعد غد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر.

ودعا معروف إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية العامة عند إعادة فتح المساجد بعد إغلاقها لأكثر من شهرين على خلفية التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وزارة الصحة الفلسطينية غزة فيروس كورونا

الخبر التالى:

مهاجر يقفز من سفينة خاضعة للحجر الصحي قبالة صقلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن أعلى حصيلة يومية: 745 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة