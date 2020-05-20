البرازيل تُقر عقار "كلوروكين" لعلاج مرضى كوفيد 19

برازيليا- (د ب أ):

يوصى باستخدام دواء "كلوروكين" الآن لعلاج المرضى من اليوم الأول الذي تظهر عليه أعراض متعلقة بفيروس كورونا، طبقا لبروتوكول، تم توقيعه الأربعاء وأصدرته وزارة الصحة البرازيلية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضافت الوثيقة أنه يمكن استخدام هذا الدواء في الحالات التي تظهر عليها أعراض متوسطة.

ويتعين أن يوقع المرضى نموذج موافقة ويجب أن يصف أحد الأطباء العقار.

وبالإضافة إلى عقار "كلوروكين" توصي الحكومة باستخدام عقاري "هايدروكسي-كلوروكين" و"أزيثروميسين".

وطبقا للبروتوكول الجديد، فإن استخدام العقارات مشروط بتقييم طبي للحالات المرضية السابقة للمريض وفحص جسدي واختبارات تكميلية، في وحدة صحية.