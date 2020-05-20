أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

البرازيل تُقر عقار "كلوروكين" لعلاج مرضى كوفيد 19

04:01 م الأربعاء 20 مايو 2020
البرازيل تُقر عقار "كلوروكين" لعلاج مرضى كوفيد 19

دواء كلوروكين

برازيليا- (د ب أ):

يوصى باستخدام دواء "كلوروكين" الآن لعلاج المرضى من اليوم الأول الذي تظهر عليه أعراض متعلقة بفيروس كورونا، طبقا لبروتوكول، تم توقيعه الأربعاء وأصدرته وزارة الصحة البرازيلية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضافت الوثيقة أنه يمكن استخدام هذا الدواء في الحالات التي تظهر عليها أعراض متوسطة.

ويتعين أن يوقع المرضى نموذج موافقة ويجب أن يصف أحد الأطباء العقار.

وبالإضافة إلى عقار "كلوروكين" توصي الحكومة باستخدام عقاري "هايدروكسي-كلوروكين" و"أزيثروميسين".

وطبقا للبروتوكول الجديد، فإن استخدام العقارات مشروط بتقييم طبي للحالات المرضية السابقة للمريض وفحص جسدي واختبارات تكميلية، في وحدة صحية.

دواء كلوروكين البرازيل وزارة الصحة البرازيلية

الخبر التالى:

إيران تشير إلى اقتراب "السيطرة" على تفشي الوباء تزامنا مع تسجيل أكثر من ألفي إصابة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأزمة تتصاعد.. أطباء التكليف يصرون على الامتناع عن التسجيل: قرار الوزارة غير واضح