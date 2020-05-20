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السفارة المصرية بالكويت: عددهم يصل إلى 6300.. تسيير آخر رحلة للعالقين غدًا

03:08 م الأربعاء 20 مايو 2020
السفارة المصرية بالكويت: عددهم يصل إلى 6300.. تسيير آخر رحلة للعالقين غدًا

السفارة المصرية في الكويت

الكويت –( أ ش أ):

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت، قيام شركة مصر للطيران غدًا الخميس، بتسيير آخر رحلة لإعادة نحو 300 عالق إلى القاهرة.

وأوضحت السفارة المصرية -في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن إجمالي أعداد العالقين الذين تم نقلهم إلى القاهرة، بالتنسيق بينها وبين السلطات الكويتية، بلغ 6 آلاف و300 مواطن من أبناء الجالية على متن 36 رحلة استثنائية.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت أول مايو الجاري، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، ابتداء من يوم 5 مايو الجاري، موضحة أنها كانت تتابع مع المسؤولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الإيواء، والتي تمت موافاة القاهرة بها.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية، جهزت أماكن للحجر الصحي للعالقين للعائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، بأبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الشائعات.

هذا المحتوى من

Asha
السفارة المصرية بالكويت الكويت شركة مصر للطيران

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