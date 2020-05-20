أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الكويت تعتمد بروتوكول المتابعة المنزلية لمصابي كورونا ذوي الأعراض البسيطة

03:01 م الأربعاء 20 مايو 2020
الكويت تعتمد بروتوكول المتابعة المنزلية لمصابي كورونا ذوي الأعراض البسيطة

فيروس كورونا في الكويت

الكويت – (أ ش أ):

أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الرحمن المطيري، اليوم الأربعاء اعتماد الوزارة بروتوكول المتابعة المنزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ذوي الأعراض البسيطة.

وقال المطيري - خلال المؤتمر الصحفي الـ63، والذي عقد بوزارة الصحة الكويتية - :"إنه من خلال تحليل نتائج المرحلة السابقة، تبين أن النسبة الأكبر من المصابين بفيروس كورونا في الكويت، لديهم أعراض بسيطة، وهو ما استلزم من النظام الصحي التكيف مع هذه النتائج ومواكبتها، ولذلك تم تحديث استراتيجية الوزارة وفق المعطيات والنتائج المحلية، وبتوصيات من منظمة الصحة العالمية، عن طريق اعتماد بروتوكول المتابعة المنزلية للحالات ذات الأعراض البسيطة".

ولفت إلى أنه تم تخصيص 10 مراكز صحية، بواقع مركزين لكل منطقة صحية في الكويت لمتابعة صحة المواطنين والمقيميمن بالعزل المنزلي، مشيرا الى أنه تم تعزيز هذه الإجراءات من خلال وضع الحالات تحت الرقابة الدائمة، من خلال التطبيق الالكتروني "شلونك" الذي أثبت فعاليته.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الكويتية، أن تغيير الاستراتيجية، جاء لتمكين النظام الصحي من إعطاء أولوية الرعاية الصحية السريرية للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حرصت على إبقاء الحجر المؤسسي خيارا لمن لا تتوافر لديهم الظروف المناسبة للعزل المنزلي.

هذا المحتوى من

الكويت مصابي كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

رئيس وزراء نيبال يتهم الهند بالتسبب في انتشار كورونا ببلاده

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأزمة تتصاعد.. أطباء التكليف يصرون على الامتناع عن التسجيل: قرار الوزارة غير واضح