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إيران تتوعد أمريكا: سنرد بحزم على أي عرقلة لناقلاتنا النفطية

02:18 م الأربعاء 20 مايو 2020
إيران تتوعد أمريكا: سنرد بحزم على أي عرقلة لناقلاتنا النفطية

وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي

طهران- (د ب أ):

توعد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الأربعاء، بالرد بحزم على أي عرقلة من قبل الولايات المتحدة لحركة ناقلات النفط الإيرانية.

وقال الوزير الإيراني ختام اجتماع حكومي، الأربعاء: "أي عرقلة من جانب الولايات المتحدة لحركة ناقلات النفط الإيرانية ستواجه برد حازم من جانب إيران"، واصفا مثل هذا العمل بأنه "يعد نوعا من القرصنة البحرية"، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس".

وأضاف: "أي عرقلة لناقلات النفط تعد خرقا للقرارات والأمن الدولي، لذا يتوجب على المنظمات الدولية ... إبداء رد الفعل تجاه هذه القضية".

وقال: "الأمريكيون والآخرون يعلمون تماما أننا لن نتردد إطلاقا في الرد على مثل هذا الأمر".

كان مسؤولون أمريكيون أطلقوا مؤخرا تهديدات ضد الناقلات الإيرانية التي تنقل البنزين من إيران إلى فنزويلا.

أمير حاتمي إيران الولايات المتحدة ناقلات النفط الإيرانية

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