أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بكوريا الجنوبية.. ولا وفيات جديدة

11:16 ص الأربعاء 20 مايو 2020
ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بكوريا الجنوبية.. ولا وفيات جديدة

أرشيفية

سول- (د ب أ):
أعربت السلطات الصحية الكورية الجنوبية عن قلقها بعد أن سجلت البلاد أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في 9 أيام، الأربعاء، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم رصد 36 حالة جديدة أمس الثلاثاء، مما يرفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 11 ألفا و110 آلاف.
وظهرت حالات إصابة جماعية في العاصمة سول، من بينها حالة إصابة جماعية جديدة في مستشفى "سامسونج" الرئيسي، حيث أثبتت الاختبارات أمس الثلاثاء إصابة 4 ممرضات بالفيروس.
ويجري حاليا تتبع جميع الأشخاص الذين خالطوا الممرضات.
وكانت "إيتايون" وهي منطقة ترفيهية شهيرة في سول، قد أصبحت مركز جهود مكافحة مرض كوفيد-19 في كوريا الجنوبية، بعد أن زار رجل مصاب العديد من الملاهي الليلية في 2 مايو. وكان عشرات الآلاف في النوادي في ذلك الوقت.
وأثبتت الاختبارات إصابة 193 شخصا حتى الآن في النوادي- وهم الأشخاص الذين خالطوا لاحقا الرجل-بمرض كوفيد-19
ولم ترتفع حصيلة الوفيات في البلاد، الليلة الماضية وظلت عند 263 حالة.

فيروس كورونا سول السلطات الصحية الكورية الجنوبية

الخبر التالى:

رئيس باكستان يحث شعبه على أداء صلاة عيد الفطر في المنازل للحد من انتشار كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض 7 درجات.. موعد انكسار الموجة الحارة واستقرار الأحوال الجوية