ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بكوريا الجنوبية.. ولا وفيات جديدة

سول- (د ب أ):

أعربت السلطات الصحية الكورية الجنوبية عن قلقها بعد أن سجلت البلاد أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في 9 أيام، الأربعاء، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم رصد 36 حالة جديدة أمس الثلاثاء، مما يرفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 11 ألفا و110 آلاف.

وظهرت حالات إصابة جماعية في العاصمة سول، من بينها حالة إصابة جماعية جديدة في مستشفى "سامسونج" الرئيسي، حيث أثبتت الاختبارات أمس الثلاثاء إصابة 4 ممرضات بالفيروس.

ويجري حاليا تتبع جميع الأشخاص الذين خالطوا الممرضات.

وكانت "إيتايون" وهي منطقة ترفيهية شهيرة في سول، قد أصبحت مركز جهود مكافحة مرض كوفيد-19 في كوريا الجنوبية، بعد أن زار رجل مصاب العديد من الملاهي الليلية في 2 مايو. وكان عشرات الآلاف في النوادي في ذلك الوقت.

وأثبتت الاختبارات إصابة 193 شخصا حتى الآن في النوادي- وهم الأشخاص الذين خالطوا لاحقا الرجل-بمرض كوفيد-19

ولم ترتفع حصيلة الوفيات في البلاد، الليلة الماضية وظلت عند 263 حالة.