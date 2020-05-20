تراجع حالات الاصابة بكورونا في النمسا لأول مرة

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأربعاء تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لأول مرة، الى أقل من ألف اصابة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن عدد الحالات "النشطة " بالفيروس سجل اليوم 838 حالة في جميع أنحاء البلاد ، وأن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 16 ألفا و277 حالة ، فيما بلغت أعداد الوفيات 633 حالة وفاة .

وأشار - البيان - إلى أن معظم الحالات "النشطة " سجلت في العاصمة (فيينا ) حيث تم تسجيل 18 إصابة جديدة أمس ، حيث بلغ اجمالى الاصابات 3020 حالة بينما استقر عدد الوفيات عند 144 حالة ، فيما تعافى 2405 أشخاص في (فيينا ) .

يذكر أن المدارس في البلاد استأنفت نشاطها الطبيعي يوم الإثنين الماضي ، وذلك بعد اتخاذ التدابير الصحية اللازمة ، وتقسيم الفصول إلى مجموعتين ، فيما رصدت وزارة الصحة اول حالة إصابة عقب العودة في إحدى المدارس الثانوية.