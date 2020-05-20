تحطم طائرة عسكرية روسية ومقتل طاقمها

موسكو - (د ب أ):

تحطمت طائرة عسكرية روسية لدى هبوطها بالقرب من موسكو ، مما أسفر عن مقتل طاقمها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (تاس) عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مروحية من طراز "مي -8" كانت في مهمة تدريبية تحطمت عند هبوطها مساء الثلاثاء ، ولقي أفراد طاقمها حتفهم متأثرين بإصاباتهم.

وأضافت الوزارة أن المروحية تحطمت في منطقة خالية من السكان على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة كلين بمقاطعة موسكو ، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون ناجما عن "خلل فني".

ونقلت تاس عن مصدر في خدمات الطوارئ أن الطائرة "دمرت تقريبا" في الحادث ، مضيفة أن طاقمها كان مكونا من ثلاثة أفراد.

وكان شخص قد لقي حتفه وأصيب آخران في وقت سابق من الشهر الجاري عندما تحطمت مروحية عسكرية من طراز "مي -35" لدى هبوطها في شمال شبه جزيرة القرم.