الإدارة الأمريكية تمنح شركة جديدة عقدا لإنتاج أدوية كورونا

(وكالات):

منحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقدا تبلغ قيمته 812 مليون دولار لشركة أمريكية لتصنيع الأدوية لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بهدف إنهاء الاعتماد على الخارج.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها منحت عقدا لمدة 4 سنوات قيمته 354 مليون دولار لشركة "فلو" الخاصة لتصنيع الأدوية ومكوناتها لإنتاج بعض الأدوية الأساسية بينها المضادة لفيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت وزارة الصحة أن العقد، الذي تبلغ بقيمه 812 مليون دولار، قابل للتمديد على مدى عشر سنوات.

وذكرت "فلو"، التي تم تأسست في يناير 2020، أن العقد سيساعدها على دعم المخزون الوطني من المواد الفعالة للأدوية الأساسية.

وأضافت أنها بدأت بالفعل في صنع المكونات والنموذج النهائي للجرعات لأكثر من 12 دواء أساسيا لعلاج المرضى في المستشفيات الذين يعانون من أمراض تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت أنها سلمت ما يزيد على 1.6 مليون جرعة من 5 أدوية عامة أساسية تستخدم لعلاج المرضى بـ"كوفيد-19"، لتنضم إلى المخزون الوطني الاستراتيجي الأمريكي.

وتتطلع إدارة ترامب إلى بناء القدرة على إنتاج الأدوية والمواد الخام في الولايات المتحدة بعد أن كشف الوباء العالمي عن اعتماد الصناعة على الصين والهند في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وفي هذا السياق، قال مدير مكتب سياسة التجارة والتصنيع في البيت الأبيض، بيتر نافارو: "لقد اعتمدنا لفترة طويلة جدا على سلاسل التصنيع والإمداد الأجنبية فيما يتعلق بأدويتنا المهمة والمواد الفعالة لهذه الأدوية، بينما نعرض صحة أمريكا وسلامتها وأمنها القومي لمخاطر جسيمة".