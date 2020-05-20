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واشنطن: التفاهم مع السودان بشأن التعوضيات يسمح برفعها من قوائم الإرهاب

12:24 ص الأربعاء 20 مايو 2020
واشنطن: التفاهم مع السودان بشأن التعوضيات يسمح برفعها من قوائم الإرهاب

عبد الله حمدوك

وكالات

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على أن التفاهم مع السودان بشأن تعوضيات ضحايا الإرهاب سيساهم في رفع اسمها من قوائم الإرهاب، حسبما نقلت العربية، عن "وول ستريت جورنال".

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا جديدا يلزم السودان بدفع تعويضات إضافية في تفجيري كينيا وتنزانيا، وهو ما يصعب خروجه من قائمة الإرهاب، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت الإدارة الأمريكية أكدت في أكثر من مناسبة أنها بصدد رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.

وأبلغ مسؤولون أمريكيون، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مارس الماضي، أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت لا أكثر، بحسب ما أفاد بيان صادر عن حمدوك.

جاء ذلك خلال لقاء جمع حمدوك مع وفد من وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأكد أعضاء الوفد أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت، مشيرين إلى وجود لجان في واشنطن تعمل في هذا الشأن.

عبد الله حمدوك أمريكا قوائم الإرهاب واشنطن السودان

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