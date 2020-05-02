زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب بورتوريكو ويلحق أضرارا بمبان

سان خوان - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر جزيرة بورتوريكو، وهي أراض أمريكية، اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح البحر وبالقرب من بلدتي بونس وجويانيلا.

ووقع الزلزال في نفس المنطقة التي شهدت زلزال مدمرا بقوة 4ر6 درجة في 6 يناير.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في أي من بورتوريكو أو جزر العذراء فيرجن أيلاندز المجاورة.

ولم تصدر تقارير أولية رسمية عن حدوث أضرار، إلا أن صورا تم التقاطها بالمناطق المتضررة أظهرت تصدعات في جدران المباني وتساقط للأنقاض ومنازل منهارة، خاصة في منطقة بونس.

وقالت حاكمة بورتوريكو، واندا فازكيز، إنه تم تعبئة فرق البحث والإنقاذ في معظم المناطق المتضررة في جنوب الجزيرة.