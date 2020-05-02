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موسكو تسجل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا

10:28 م السبت 02 مايو 2020
موسكو تسجل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مستشفى في روسيا لعلاج مرضى فيروس كورونا

موسكو - (د ب أ)

أفادت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، بتسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 34 حالة جديدة، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات، كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 729 شخصا، بعد أن كانت 695 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 62658 حالة إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، 124054 شخصا، بينهم 1222 وفاة و15013 حالة شفاء، حسب روسيا اليوم.

روسيا موسكو فيروس كورونا

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