العراق: مقتل وإصابة أربعة عسكريين في انفجار عبوة ناسفة ببعقوبة

بغداد - (أ ش أ):

قتل عسكري عراقي وأصيب ثلاثة أخرون اليوم السبت في انفجار عبوة ناسفة شمال بعقوبة مركز محافظة ديالي.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن عبوة ناسفة انفجرت على جانب طريق ترابي بأطراف ناحية العظيم شمال بعقوبة، مستهدفة دورية عسكرية ، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الدورية وجرح ثلاثة آخرين.