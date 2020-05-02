أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

العراق: مقتل وإصابة أربعة عسكريين في انفجار عبوة ناسفة ببعقوبة

09:56 م السبت 02 مايو 2020
العراق: مقتل وإصابة أربعة عسكريين في انفجار عبوة ناسفة ببعقوبة

انفجار

بغداد - (أ ش أ):
قتل عسكري عراقي وأصيب ثلاثة أخرون اليوم السبت في انفجار عبوة ناسفة شمال بعقوبة مركز محافظة ديالي.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن عبوة ناسفة انفجرت على جانب طريق ترابي بأطراف ناحية العظيم شمال بعقوبة، مستهدفة دورية عسكرية ، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الدورية وجرح ثلاثة آخرين.

هذا المحتوى من

انفجار العراق بغداد محافظة ديالي

الخبر التالى:

التحالف العربي: ميليشيات الحوثي ارتكبت 92 خرقًا جديدا لوقف إطلاق النار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم تعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب (فيديو وصور)