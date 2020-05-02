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نيويورك تغلق مستشفًى ميدانيًا بعد تراجع الإصابات بكورونا

09:55 م السبت 02 مايو 2020
نيويورك تغلق مستشفًى ميدانيًا بعد تراجع الإصابات بكورونا

تايمز سكوير نيويورك

وكالات:

أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، يوم السبت، إغلاق مستشفى ميداني في حديقة "سنترال بارك" الشهيرة، في غضون أيام، إثر تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وفي نهاية مارس الماضي، نصبت 12 خيمة طبية مجهزة بآلات تنفس اصطناعي قبالة مستشفى "ماونت سيناي" بنيويورك لتعزيز طاقة استيعابه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت "ساماريتان بورس"، وهي منظمة إغاثة عالمية، إن المستشفى المؤقت الذي عالج 191 شخصا مصابين بالفيروس سيتوقف عن استقبال المرضى اعتبارا من الاثنين.

وأضافت، في بيان، أن علاج المرضى الموجودين أصلا في المستشفى سيتطلب نحو أسبوعين، على أن يتم بعدها تعقيم الخيام وإزالتها.

وأضافت أن "هذا يمثّل منعطفا مهما في مسار انتشار فيروس كورونا بنيويورك، لأنه يعكس تراجع عدد الحالات إلى درجة بات فيها النظام الصحي المحلي قادرا على تلبية الاحتياجات".

نيويورك حديقة سنترال بارك فيروس كورونا أمريكا

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