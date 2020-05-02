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اليمن: 3 إصابات جديدة بكورونا في محافظتي عدن وتعز

09:45 م السبت 02 مايو 2020
اليمن: 3 إصابات جديدة بكورونا في محافظتي عدن وتعز

فيروس كورونا

عدن - (أ ش أ):

أعلنت اليمن اليوم السبت تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اثنتان في العاصمة المؤقتة عدن والثالثة في محافظة تعز.

وكان محافظ تعز في اليمن، نبيل شمسان، قرر في وقت سابق إغلاق جميع منافذ المحافظة، وكذا إغلاق المساجد والأسواق ومنع التجمعات الكثيرة كإجراء احترازي؛ للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر طبية بتعز، السبت، وفاة المصاب بكورونا الذي تم الإعلان عنه رسميا الجمعة، وبذلك يرتفع عدد وفيات الفيروس في اليمن إلى 3 حالات، حيث سجلت حالتا وفاة في عدن الأسبوع الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 7 حالات توزعت بين حضرموت وعدن وتعز، تماثلت حالة واحدة منهم للشفاء.

فيروس كورونا اليمن عدن محافظة تعز

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