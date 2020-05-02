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وزير المالية السعودي: لن تعود المملكة كما كانت قبل كورونا

09:42 م السبت 02 مايو 2020
وزير المالية السعودي: لن تعود المملكة كما كانت قبل كورونا

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

وكالات:

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أنه لا السعودية ولا العالم سيعودان كما كانا قبل كورونا.

وأوضح الجدعان، في لقاء مع قناة العربية، اليوم السبت، أن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر في الربع الثاني من السنة المالية الجارية.

وقال إن المملكة لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الجدعان أن المملكة استخدمت أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات.

وتابع: "جميع الخيارات لخفض الإنفاق مفتوحة". وأوضح الجدعان أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.

وأضاف الجدعان أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب خفض مصروفات الميزانية بشدة.

وأوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

كان الجدعان قد توقع في تصريحات له قبل أيام ألا يتجاوز السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة، لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف الجدعان، أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول، وفقا لما أعلن عنه ضمن الميزانية، موضحا أن "هناك مشاريع رأينا آثارها في عام 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها".

وعبر عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لكن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، مكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد، بما أثبت معه استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة.

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