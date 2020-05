ارتدِ قناعا وانتخِب.. كلينتون تدعو الأمريكيين للتصويت في الانتخابات التمهيدية

وكالات:

دعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، المرشحة الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون - الشعب الأمريكي للمشاركة بالتصويت في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية. ونشرت كلينتون، صورة لها على موقع "توتيتر" اليوم السبت، مكتوبا عليها "انتخب".

وكتبت كلينتون فى تغريدة، عبر حسابها الرسمى بتويتر، تعليقا على الصورة: "بدون مكياج؟ ليس هناك أى مشكلة، لقد حصلت على قطعة تزيين لا غنى عنها، أنا أرتدى قناعًا (وأصوت!) لبلدى ومجتمعى وأحفادى".

حصل جو بايدن، المرشح المفترض للحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، يوم الثلاثاء على تأييد هيلارى كلينتون للمنصب الذى خسرته بفارق ضئيل فى الانتخابات التى جرت عام 2016 فى سعيها لأن تكون أول امرأة تنتخب لرئاسة الولايات المتحدة.

والتأييد، الذى أعلنته كلينتون خلال اجتماع على الإنترنت حول آثار أزمة تفشى فيروس كورونا على المرأة، جاء فى لحظة حاسمة حيث يتطلع بايدن لتعزيز صورته بين الناخبات ومجموعات سكانية رئيسية أخرى فيما تدمر الجائحة الاقتصاد الأمريكى.

ومنيت كلينتون، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية والسيدة الأولى السابقة، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، بهزيمة مفاجئة في انتخابات الرئاسة عام 2016 أمام المرشح الجمهورى آنذاك دونالد ترامب، رغم فوزها في التصويت الشعبي.

No makeup? No pantsuit? No problem.



I’ve got the must-have accessory for spring.



I’m wearing a mask (and voting!) for my country, my community, and my grandchildren. #MaskingForAFriend @PandemicAction pic.twitter.com/68t8us5K1D