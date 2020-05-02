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تركيا تسجل 1983 إصابة جديدة بكورونا و78 وفاة

08:52 م السبت 02 مايو 2020
تركيا تسجل 1983 إصابة جديدة بكورونا و78 وفاة

فيروس كورونا

أنقرة- د ب أ:

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم السبت، عن تسجيل 1983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 124375 حالة، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأوضح قوجة بأنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3336 حالة.

كما أشار وزير الصحة التركي إلى تعافي 4451 مصابا بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاءإلى 58259 حالة.

ونوه قوجة إلى انخفاض المعدل اليومي لإصابات كورونا إلى أقل من ألفي حالة للمرة الأولى منذ 30 مارس، موضحا أن عدد المتعافين الجدد من كورونا يعادل نحو 2.5 ضعف عدد المصابين.

وسبق أن أعلن قوجة أن بلاده تجاوزت ذروة التفشي، وتسيطر على سير الجائحة مع تسجيل أرقام قياسية للمتعافين وتراجع الإصابات الجديدة بشكل ملموس.

فيروس كورونا تركيا وزارة الصحة التركية

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