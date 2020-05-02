أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

على خطى فرنسا.. صحف كندية تطالب جوجل وفيسبوك بالدفع مقابل نشر محتوياتها

08:32 م السبت 02 مايو 2020
على خطى فرنسا.. صحف كندية تطالب جوجل وفيسبوك بالدفع مقابل نشر محتوياتها

جوجل

أوتاوا - (د ب أ)

طلبت صحف كندية من الحكومة الاتحادية في البلاد اتباع خطى فرنسا وأستراليا في إرغام شركات مثل جوجل وفيسبوك على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري الخاص بها على مواقع تلك الشركات.

وجاء في رسالة تحمل توقيعات المديرين التنفيذيين لعدة صحف وهيئات إعلامية كندية من بينهم، أندرو ماكلويد، من شركة بوستميديا الإعلامية، وفيليب كراولي، من صحيفة "ذا جلوب أند ميل" أن "فرنسا وأستراليا حددتا مواعيد نهائية لإيحاد حلول إلزامية بحلول يوليو".

وأضافت الرسالة: "يعني هذا الدفع مقابل المحتوى المحمي بحقوق النشر وتقاسم الدولارات الإعلانية والبيانات التي تنبثق عن ذلك".

ونقلت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرسالة القول : "الوضع عاجل، في ظل معاناة الشركات الإعلامية من نقص حاد في الإعلانات بسبب جائحة فيروس كورونا".

جوجل أوتاوا فرنسا فيسبوك كندا

الخبر التالى:

السماح للإيطاليين بزيارة أقاربهم وشركاء حياتهم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم تعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب (فيديو وصور)