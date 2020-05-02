على خطى فرنسا.. صحف كندية تطالب جوجل وفيسبوك بالدفع مقابل نشر محتوياتها
أوتاوا - (د ب أ)
طلبت صحف كندية من الحكومة الاتحادية في البلاد اتباع خطى فرنسا وأستراليا في إرغام شركات مثل جوجل وفيسبوك على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري الخاص بها على مواقع تلك الشركات.
وجاء في رسالة تحمل توقيعات المديرين التنفيذيين لعدة صحف وهيئات إعلامية كندية من بينهم، أندرو ماكلويد، من شركة بوستميديا الإعلامية، وفيليب كراولي، من صحيفة "ذا جلوب أند ميل" أن "فرنسا وأستراليا حددتا مواعيد نهائية لإيحاد حلول إلزامية بحلول يوليو".
وأضافت الرسالة: "يعني هذا الدفع مقابل المحتوى المحمي بحقوق النشر وتقاسم الدولارات الإعلانية والبيانات التي تنبثق عن ذلك".
ونقلت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرسالة القول : "الوضع عاجل، في ظل معاناة الشركات الإعلامية من نقص حاد في الإعلانات بسبب جائحة فيروس كورونا".
الخبر التالى:السماح للإيطاليين بزيارة أقاربهم وشركاء حياتهم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6193
عدد المصابين
-
1522
عدد المتعافين
-
415
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3346297
عدد المصابين
-
1056326
عدد المتعافين
-
238826
عدد الوفيات
إعلان