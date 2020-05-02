إصابة خمسة أشخاص إثر سقوط رافعة في ميناء بألمانيا
برلين - (د ب أ)
قالت الشرطة الألمانية، إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة اليوم السبت، إثر سقوط رافعة بأحد الموانئ في مدينة روستوك الواقعة شمالي ألمانيا.
وقد سقط جزء من الرافعة على سفينة أسفلها وكان على متنها 120 شخصا في ذلك الوقت.
ووقع الحادث في ميناء روستوك البحري أثناء إجراء اختبار على الرافعة التي تم ربطها بالسفينة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن فرق خدمات الإنقاد قامت بتقديم العلاج للمصابين.
ويطل ميناء روستوك الألماني على ساحل بحر البلطيق.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6193
عدد المصابين
-
1522
عدد المتعافين
-
415
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3346297
عدد المصابين
-
1056326
عدد المتعافين
-
238826
عدد الوفيات
إعلان