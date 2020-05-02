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إصابة خمسة أشخاص إثر سقوط رافعة في ميناء بألمانيا

08:20 م السبت 02 مايو 2020
إصابة خمسة أشخاص إثر سقوط رافعة في ميناء بألمانيا

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ)

قالت الشرطة الألمانية، إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة اليوم السبت، إثر سقوط رافعة بأحد الموانئ في مدينة روستوك الواقعة شمالي ألمانيا.

وقد سقط جزء من الرافعة على سفينة أسفلها وكان على متنها 120 شخصا في ذلك الوقت.

ووقع الحادث في ميناء روستوك البحري أثناء إجراء اختبار على الرافعة التي تم ربطها بالسفينة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن فرق خدمات الإنقاد قامت بتقديم العلاج للمصابين.

ويطل ميناء روستوك الألماني على ساحل بحر البلطيق.

الشرطة الألمانية ألمانيا سقوط رافعة مدينة روستوك

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