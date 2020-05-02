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باحثون أمريكيون يدرسون إمكانية استخدام غاز يستخدم في "الفياجرا" لعلاج كورونا

07:38 م السبت 02 مايو 2020
باحثون أمريكيون يدرسون إمكانية استخدام غاز يستخدم في "الفياجرا" لعلاج كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن باحثين أمريكيين يعملون حاليا على دراسة إمكانية استخدام أحد الغازات المستخدمة في "الفياجرا" لعلاج كورونا.

وبحسب موقع "سي إن بي سي"، ونقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن دراسات سريرية تجري في مستشفى ماساشوستس العام لأجل معرفة ما إذا كان غاز "أوكسيد النتريك" قادرا على المساهمة في تخفيف الجائحة.

ويعرف "أوكسيد النتريك" بأنه غاز لا لون له ولا طعم، ويعمل على توسيع الأوعية الدموية في الرئة، إثر إدخاله إلى الجسم.

وفي تسعينيات القرن الماضي، لعب هذا الغاز دورا مهما في تطوير عقارات تحفز الأداء الجنسي من خلال ما يعرف بـ"الفياجرا".

وحين يدخل فيروس كورونا إلى الجسم عن طريق الفم أو الأنف، يقوم الجهاز المناعي بشن هجوم يُوصف بالمبالغ فيه، وعندئذ، تتجمع بعض السوائل في الرئة وتؤدي إلى صعوبة في التنفس.

ويسعى العلماء إلى تخفيف هذه الآثار غير المرغوب فيها، لاسيما أن الالتهابات الناجمة عن استجابة الجهاز المناعي تفاقم وضع الشخص الحامل للفيروس في كثير من الأحيان.

ولا يوجد في الوقت الحالي أي لقاح يقي من العدوى ولا أي دواء خاص بالمرض، لكن الأطباء يستعينون بعقارات تقدم في حالة اضطرابات صحية أخرى.

وفي بعض الحالات، يتم اللجوء إلى غاز "أوكسيد النتريك" لأجل تقديم الرعاية الطبية والأوكسجين للرضع الذين يولدون بشكل مبكر.

ويحتوي هذا الغاز في جزء منه على النتروجين، أما الجزء الآخر فيتألف من الأوكسجين، وهذان الغازان يشكلان أكثر الغازات الموجودة في الجو.

فيروس كورونا الفياجرا كوفيد19

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