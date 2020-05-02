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ألمانيا تحقق في اعتداء على فريق تصوير تلفزيوني في برلين

07:24 م السبت 02 مايو 2020
ألمانيا تحقق في اعتداء على فريق تصوير تلفزيوني في برلين

شرطة ألمانيا

برلين - (د ب أ)

تولى جهاز أمن الدولة التحقيق في هجوم على فريق تصوير خاص ببرنامج "عرض اليوم" الذي تعرضه (زد دي إف) يوم أمس الجمعة.

صرحت بذلك اليوم السبت باربرا سلوفيك رئيسة الشرطة بالعاصمة الألمانية برلين في لقاء مع إذاعة"راديو برلين براندنبورج".

ولم تدل سلوفيك بأية بيانات أخرى حول وجود خلفية سياسية للجناة مثلا، على خلفية التحقيقات الجارية.

وقالت سلوفيك: "لقد كان هجوما جبانا في حقيقة الأمر".

وذكرت رئيسة الشرطة أن أربعة أشخاص جرحوا بصورة بالغة جراء الاعتداء ونقلوا إلى المستشفى.

كان فريق تابع للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" تعرضوا أمس الجمعة لهجوم من ملثمين بعد عملهم في تصوير مظاهرة ضد قواعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وكان يمينيون شعبويون شاركوا في هذه المظاهرة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ستة أشخاص عقب الاعتداء.

وقال الادعاء العام إن بعض المشتبه فيهم سيعرضون لاحقا عل قاضي التحقيقات.

شرطة ألمانيا برلين ألمانيا اعتداء بالضرب

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