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مصرع ضابط أمريكي وإصابة آخر إثر تحطم مروحية في هيوستون

06:35 م السبت 02 مايو 2020
مصرع ضابط أمريكي وإصابة آخر إثر تحطم مروحية في هيوستون

تحطم طائرة مروحية

واشنطن - (أ ش أ):

لقي ضابط أمريكي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، إثر تحطم طائرة مروحية تابعة للشرطة الأمريكية اليوم السبت في مدينة هيوستون بولاية (تكساس).

وذكر أرت أسيفيدو قائد شرطة المدينة، في مؤتمر صحفي بشأن الحادث، أن الطائرة كان على متنها ربان وضابط آخر من العمليات الجوية عندما تحطمت الطائرة، إثر ارتطامها بمبنى سكني في وقت مبكر من صباح اليوم، وقد تم نقل الاثنين جوا للمستشفى، حيث توفي ضابط العمليات الجوية.

وأضاف أن الربان يخضع لجراحة بعد تعرضه لإصابات شديدة ، ولم يصب أحد على الأرض في المبنى السكني ، كما لم تعرف بعد أسباب الحادث ويجري تحقيق لاستجلائها.

وكانت الطائرة تقوم بالمساعدة في البحث عن جثث في نهر قريب بعد تلقي الشرطة معلومة لكن قائد الشرطة ألمح إلى أنه قد يكون بلاغا كاذبا.

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تحطم طائرة مروحية مدينة هيوستون واشنطن أمريكا

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