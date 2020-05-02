بريطانيا تسجل 621 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 28131

لندن - (أ ش أ):

أعلنت بريطانيا اليوم السبت تسجيل 621 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 28 ألفا و131 شخصا.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، لكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن الخميس أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء