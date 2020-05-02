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ميركل: العالم يحتاج إلى ٨ مليارات يورو لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

05:50 م السبت 02 مايو 2020
ميركل: العالم يحتاج إلى ٨ مليارات يورو لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

أنجيلا ميركل

وكالات:

قالت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، مؤخرا، إن العالم يحتاج إلى ثمانية مليارات يورو، لأجل تمكين كافة سكان الأرض من الحصول على اللقاحات والأدوية والفحوص الضرورية، ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت ميركل، في رسالتها الأسبوعية، التي نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن بلادها ستساهم بشكل مهم لدعم هذه الجهود الطبية، لكنها لم تفصح عن المبلغ الذي ستقدمه برلين.

وبحسب "بلومبيرج"، فإنه من المرتقب أن تشارك برلين، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر مانحين عبر الإنترنت لأجل دعم الجهود الصحية.

وشددت المستشارة الألمانية على أن التحرك الدولي والجماعي هو الذي يستطيع لوحده أن يضع نهاية للوباء الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن.

من ناحيتها، قالت مديرة المفوضية الأوروبية، أورسولا غون دير لاين، إن مبلغ 7.5 مليار يورو الذي جرى تحديدهُ لأجل تطوير لقاح ضد فيروس "ليس سوى البداية".

وأضافت المسؤولة الأوروبية أنه ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الأموال مع مرور الوقت.

ومن المرتقب أن يجري مؤتمر الرابع من مايو، لأجل التشجيع على التبرع لصالح المبادرة الصحية، وسط قلق عالمي غير مسبوق.

إنجيلا ميركل فيروس كورونا

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