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حركة الناصريين المستقلين بلبنان تنعي شهداء بئر العبد

05:46 م السبت 02 مايو 2020
حركة الناصريين المستقلين بلبنان تنعي شهداء بئر العبد

أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين

(مصراوي):

توجه العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في لبنان، بأسمى آيات التعزية في الشهداء الذين سقطوا على أرض سيناء الحبيبة، في هجوم بئر العبد الإرهابي.

ودعا حمدان الله عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته، وبالشفاء العاجل للجرحى من أبطال القوات المسلحة المصرية.

وأكد حمدان -فيبيان وصل مصراوي نسخة منه- أن هذه الاعمال الاجرامية التخريبية التي تقوم بها عصابات الإرهاب التي نشأت وترعرعت في حضن الفكر المتطرف التكفيري لعصابات الاخوان المتأسلمين هي الجذع الأساسي للتخريب والإجرام على امتداد أمتنا العربية.

وقال إن هذا الشر المطلق المحرم في شهر رمضان المبارك لن ينال من قدرة القوات المسلحة المصرية بالقضاء النهائي التام على إرهابهم وشرهم.

وأضاف "نحن على يقين أن جمهورية مصر العربية ستبقى دائماً هي الحصن الحصين والصخرة الصلبة التي سيرتكز الامن القومي العربي في الأيام القادمة بإذن الله".

شهداء بئر العبد حركة الناصريين المستقلين القوات المسلحة حادث بئر العبد لبنان

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