العفو الدولية تحث باكستان على التحقيق في مقتل حقوقي من أقلية البشتون

اسلام أباد - (د ب أ)

دعت منظمة العفو الدولية باكستان، اليوم السبت، إلى التحقيق في مقتل ناشط من أقلية البشتون العرقية في بالمنطقة القبلية في البلاد.

وتوفي عارف وزير، أحد قيادات حركة "بشتون تحفظ"، في إسلام أباد اليوم السبت، بعد يوم من تعرضه لهجوم من جانب مهاجمين مجهولين في إقليم خيبر باختونخوا في شمال غربي البلاد.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الباكستانية إلى "إجراء تحقيق مستقل وفعال" في ذلك الهجوم.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية عبر تويتر "يجب محاسبة الجناة المشتبه بهم".

ويعيش ملايين من البشتون في المنطقة المعروفة رسميا باسم المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، بالقرب من الحدود الأفغانية. وكانت المنطقة من قبل معقلا لتنظيم القاعدة وطالبان.

وتشكلت "حركة بشتون تحفظ" عام 2018 للدفاع عن حقوق نحو 35 مليون من عرقية البشتون.

وأثار مقتل الناشط "وزير" اتهامات بتورط الجيش الباكستاني، وتصدر هاشتاج، "الدولة قتلت عارف وزير" تويتر في باكستان وأعرب آلاف الأشخاص عن تضامنهم مع نشطاء البشتون.