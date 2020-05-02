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فلسطين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 520

05:31 م السبت 02 مايو 2020
فلسطين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 520

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

رام الله - (أ ش أ):
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 520 حالة.
وأوضحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت أن الإصابات الثلاث سجلت في بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة من القدس المحتلة.
وأشارت إلى أنه تم عن تسجيل حالتي شفاء جديدتين من بيتونيا وقطنة، ولأن عدد الحالات النشطة بلغت 413 حالة، بينها 260 حالة في محافظة القدس بنسبة 63% من الحالات النشطة، والباقي في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وصرحت أن عدد حالات التعافي بلغ 103، بينها 44 حالة في القدس بنسبة 42%، فيما أجرت وزارة الصحة 33 ألفا 800 فحص منذ بدء الجائحة، وأشارت إلى أن هناك 14 ألفا و840 شخصا يخضعون للحجر المنزلي.
ولفتت الكيلة، إلى أن اللجنة الوبائية بوزارة الصحة، اجتمعت مع الصحة العالمية لدراسات الحالات التي تظهر نتائجها إيجابية بالفحص المخبري وليس لديها أعرض، كذلك الحالات التي انتكست بعد 14 يوما أو أكثر من تعافيها.
وفيما يتعلق بالقادمين من الأردن، قالت الكيلة، إن الوزارة ستستقبل 400 عائد من الأردن غدا وستجري لهم فحوصات في أريحا، قبل أن يغادروا إلى الحجر المنزلي في محافظاتهم.

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مي الكيلة رام الله فلسطين فيروس كورونا

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