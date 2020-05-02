فرنسا: الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 24 يوليو

وكالات:

قررت الحكومة الفرنسية السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء السبت وسيحال على البرلمان الاثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لاوانه" ولانه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الاجراءات المعمول بها في شكل مفاجىء".

وأوضح المشروع خصوصا شروط الحجر الصحي للافراد الذين يصلون الى فرنسا مصابين بالفيروس.

وتطرق أيضا الى تنفيذ "نظام للمعلومات" يشمل الاشخاص المرضى ومحيطهم لفترة أقصاها عام.

ويهدف هذا الامر الى "تعزيز الاطار القانوني" و"توسيعه بحيث يشمل تحديات رفع العزل" الذي من المقرر ان يبدأ في 11 مايو، وفق ما قال فيران إثر جلسة مجلس الوزراء.

وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن "تعلم العيش مع الفيروس هو تحدي الاشهر المقبلة".

وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة.