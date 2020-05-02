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ردا على ادعاءات كورونا.. الصين تسخر من أمريكا بطريقة مبتكرة

04:22 م السبت 02 مايو 2020
ردا على ادعاءات كورونا.. الصين تسخر من أمريكا بطريقة مبتكرة

الصين و الولايات المتحدة

وكالات:

طرحت الصين فيلم رسوم متحركة قصيرا يحمل عنوان "ونس أبون ايه فيرس" تسخر من خلاله من تعامل الولايات المتحدة مع أزمة فيروس كورونا واستخدمت به رموزا شبيهة بالمكعبات البلاستيكية لتجسيد البلدين.

وتشتبك واشنطن وبكين في حرب كلامية بشأن منشأ المرض الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تحول لجائحة عالمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه واثق في أن فيروس كورونا نشأ في معمل صيني لعلم الفيروسات لكنه أحجم عن ذكر أدلة على ذلك.

وفي فيلم الرسوم المتحركة الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ينفتح ستار أحمر ليكشف عن منصة عليها رموز شبيهة بالمكعبات البلاستيكية على هيئة محارب من جيش التيراكوتا يرتدي كمامة وتمثال الحرية.

ويقول المحارب "لقد اكتشفنا فيروسا جديدا". فيرد تمثال الحرية "وماذا في ذلك؟ إنها إنفلونزا فحسب".

ثم يصدر المحارب تحذيرات من الفيروس ويحصي أبرز الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة التفشي فيرد التمثال بنوع من الإنكار فيما تتردد أصوات المؤتمرات الصحفية لترامب التي قلل فيها من مدى خطورة المرض.

ويسأل المحارب التمثال الذي بدأ يحمر لونه ويصاب بحمى "هل تستمع إلى نفسك؟"

فيرد عليه قائلا "نحن دائما على صواب لو كنا نناقض أنفسنا".

وتتهم الولايات المتحدة وبلدان أخرى الصين بتضليل العالم فيما يتعلق بشدة التفشي وتزايدت الدعوات المطالبة بفتح تحقيق دولي لمعرفة منشأ الفيروس.

وفي مقابلة مع رويترز قال ترامب إنه يعتقد أن تعامل الصين مع جائحة كورونا دليل على أن بكين "ستبذل كل ما بوسعها" كي يخسر الانتخابات التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

الصين الولايات المتحدة فيروس كورونا فيلم رسوم متحركة

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