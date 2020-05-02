زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب بورتوريكو
واشنطن- (أ ش أ):
وقع زلزال، اليوم السبت، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر قرب جنوب جزيرة بورتوريكو الأمريكية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب قبالة سواحل بعض بلدات بورتريكو مثل بلدتي جوانيكا وجوايانيلا، والتي عانت في أوائل يناير الماضي أيضا من زلزال بلغت قوته 6.4 درجات دمر مئات المنازل وأسفر عن مقتل شخص واحد وتسبب في أضرار بملايين الدولارات، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية جراء زلزال، اليوم السبت، الذي تبعته بعض الهزات الأرضية وإحداها بقوة 4.6 درجة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح، لكن من ناحية أخرى تسبب في قطع الكهرباء عن بعض المنازل في المناطق المتضررة.
ويأتي الزلزال في الوقت الذي لايزال فيه سكان بورتوريكو تحت إغلاق عام دام حوالي شهرين تقريبا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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