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الاتحاد الأوروبي يورد 330 ألف كمامة أخرى إلى إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا

04:12 م السبت 02 مايو 2020
الاتحاد الأوروبي يورد 330 ألف كمامة أخرى إلى إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

يواصل الاتحاد الأوروبي بناء احتياطيه الاستراتيجي من معدات الحماية في خضم أزمة كورونا الراهنة.

وأعلن يانيس لينارسيتش، المفوض الأوروبي للأزمات، اليوم السبت توريد 330 ألف كمامة أخرى نوع "إف إف بي2" لإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا.

وأضاف لينارسيتش أن ألمانيا ورومانيا كانتا ضمن أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت استعدادها لتخزين الاحتياطي المشترك من معدات الحماية.

كانت المفوضية الأوروبية أعلنت في مارس الماضي تأسيس احتياطي استراتيجي من معدات الحماية في مواجهة أزمة كورونا لكل دول الاتحاد الأوروبي وذلك نظرا لقلة وارتفاع أسعار ملابس الحماية والكمامات.

وفي إطار هذه الخطوة، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل هذه العملية، فيما ستقوم دول في التكتل بشراء وتخزين هذه السلع، على أن يتم إرسال هذه المعدات إلى المناطق التي تشتد فيها الحاجة إليها على نحو ملح.

الاتحاد الأوروبي كمامات إسبانيا كرواتيا إيطاليا

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