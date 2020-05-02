مهاجرو سفينة "آلان كردي" الألمانية يصلون غدا إلى البر

روما- (د ب أ):

توقع مراقبون أن يصل 146 مهاجرا وطاقما مكونا من 17 فردا من سفينة الإغاثة "آلان كردي" في نهاية المطاف إلى البر، حيث سينتهي الحجر الصحي للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا على متن عبارة قبالة جزيرة صقلية غدا الأحد.

وقال جوردن آيسلر، المتحدث باسم المؤسسة الخيرية الألمانية "سي.آي" التي تشغل السفينة آلان كردي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إننا ننتظر الآن إذنا لرسو السفينة في الميناء".

وقال دينو مارتيرانو، المتحدث باسم وزيرة الداخلية الإيطالية،لوتشيانا لامورجيزي إن "محادثات مكثفة" تجرى مع الحكومة الألمانية لإيجاد حل للمهاجرين.

وتابع أنه يتعين ألا "يشمل فحسب الألمان" ملمحا إلى أن دولا أوروبية أخرى ستشارك في اتفاق إعادة التوطين، كما كان الحال في مناسبات سابقة.

وقال ليولوكا أورلاندو، عمدة باليرمو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "في نهاية الحجر الصحي الضروري، سيتم نقل المهاجرين إلى أماكن أخرى في إيطاليا وأوروبا".

وكانت السفينة قد أنقذت 150 مهاجرا قبالة السواحل الليبية في السادس من إبريل الماضي. وتم إخلاء أربعة لأسباب طبية قبل أن يبدأ الآخرون فترة الحجر الصحي على متن عبارة، كانت راسية قبالة ميناء باليرمو.