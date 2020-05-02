عمدة موسكو: السيناريو الصيني لاحتواء "كورونا" في روسيا غير ممكن
موسكو- (أ ش أ):
قال عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين "إن تكرار السيناريو الصيني لاحتواء وباء "كورونا" في روسيا لم يعد ممكناً، ونحن نتعامل بالفعل مع السيناريو الأوروبي".
وأضاف سوبيانين - في مقابلة مع قناة "روسيا-1" اليوم السبت - "لقد وصل خلال الشهر والنصف الماضي أكثر من مليون شخص إلى روسيا من الخارج، منهم حوالي 120 ألفًا من سكان موسكو، وسافر حوالي نصف هذا العدد عبر العاصمة إلى مناطق أخرى في روسيا".
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