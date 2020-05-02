ولاية الألمانية تخفف قيود الاختلاط الاجتماعي

ماجدبورج- (د ب أ):

قررت ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية تخفيف القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي، وذلك لأول مرة منذ فرض الإجراءات قبل ستة أسابيع في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وقررت الحكومة المحلية للولاية اليوم السبت السماح بتجول 5 أفراد معا في الأماكن العامة اعتبارا من بعد غد الاثنين.

وكان يُسمح خلال الأسابيع الستة الماضية بمرافقة شخص واحد من خارج نطاق السكن العائلي أو عدة أشخاص من داخله.

وتعتبر بذلك ولاية سكسونيا-أنهالت، التي تضررت على نحو محدود من جائحة كورونا، من أول الولايات التي اتخذت قرار بتخفيف القيود على الاختلاط الاجتماعي في ألمانيا.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أمس الأول الخميس، عقب مؤتمر عبر دائرة تلفيزيونية مغلقة، أنه يجب الاستمرار في القيود الصارمة المفروضة على الاختلاط.

واعتبارا من بعد غد الاثنين، ستسمح الولاية أيضا بأني يغادر الأفراد منازلهم من دون وجود سبب ضروري، كما ستتمكن جميع متاجر التجزئة من إعادة فتح أبوابها بصرف النظر عن مساحتها.

كما ستسمح الولاية بإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل ومدارس تعليم القيادة.

واعتبارا من يوم الجمعة المقبل، سيُجرى فتح ملاعب الأطفال تحت شروط معينة.

وستسمح الولاية أيضا بالزيارات في دور رعاية المسنين اعتبارا من 11 مايو الجاري، وذلك على أن تكون مدة الزيارة ساعة واحدة فقط لكل زائر، مع اشتراط ارتداء القناع الواقي (الكمامة).

وتأتي قرارات الولاية بالتخفيف على خلفية معدل الإصابات المنخفض نسبيا بها، حيث سجلت سكسونيا-أنهالت حتى الآن 1600 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وتسجل يوميا عددا محدودا من الإصابات، حيث بلغت 7 حالات جديدة من يوم الخميس إلى الجمعة. كما سجلت الولاية 44 حالة وفاة بالفيروس منذ تفشي الوباء.