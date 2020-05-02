أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الكويت: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 33 حالة

02:29 م السبت 02 مايو 2020
الكويت: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 33 حالة

وزارة الصحة الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 33 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن الوفيات الثلاث لمقيمين من بنجلاديش والهند والاردن 43 عاما، و 34 عاما، و71 عاما وكانوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة .

وأشار إلى تسجيل 242 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4619 حالة ـ لافتا إلى أن 2883 إصابة تتلقى الرعاية الطبية، بينها 69 في العناية المركزة، بواقع 35 حالة مستقرة و34 حرجة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 101 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1703 حالات .

وزارة الصحة الكويتية وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزارة التعليم اليابانية تحث المدارس على إعادة فتح جزئي خلال أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأوقاف: بث صلاة القيام يوميا من مسجد عمرو بن العاص