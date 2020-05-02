الكويت: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 33 حالة

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 33 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن الوفيات الثلاث لمقيمين من بنجلاديش والهند والاردن 43 عاما، و 34 عاما، و71 عاما وكانوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة .

وأشار إلى تسجيل 242 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4619 حالة ـ لافتا إلى أن 2883 إصابة تتلقى الرعاية الطبية، بينها 69 في العناية المركزة، بواقع 35 حالة مستقرة و34 حرجة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 101 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1703 حالات .