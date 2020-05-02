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السودان :ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 36 حالة

02:26 م السبت 02 مايو 2020
السودان :ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 36 حالة

ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 36 حالة في السودان

الخرطوم- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم السبت تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 36 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية( سونا ) اليوم ، إن الوفيات سجلت في ولايتي الخرطوم والجزيرة .

وأشارت إلى تسجيل 91 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 533 حالة ، لافتة إلى شفاء 7 مصابين ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين 46 .

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والإبلاغ الفوري عن حالات اشتباه.

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