ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل إلى 227 حالة

غزة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 227 حالة، بزيادة حالتين عن الحصيلة التي أعلنتها مساء أمس الجمعة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 16 ألفا و152 حالة، مضيفة أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت ارتفاعا طفيفا في عدد الحالات الخطيرة والحالات التي تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة ما زالت أقل من عدد حالات التعافي للأسبوع الثاني على التوالي.