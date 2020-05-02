ليست الولايات المتحدة..ما هي الدولة الأكثر تضررا من حيث معدل وفيات كورونا؟

(بي بي سي):

بلجيكا هي الدولة الأكثر تضرراً في العالم عندما يتعلق الأمر بمعدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

هذا المعدل، على عكس العدد الإجمالي للوفيات، هو مقياس لعدد الوفيات فيما يتعلق بحجم السكان.

أشار الرئيس دونالد ترامب إلى رسم بياني مؤخرًا ، حيث عرضت بلجيكا في المقدمة والولايات المتحدة في المركز السابع ، نتيجة لعدد الوفيات نسبة إلى حجم السكان.

وكان ترامب يقترح أن الولايات المتحدة تتعامل مع الوباء بشكل أكثر فعالية. ويبلغ عدد سكان بلجيكا 11.5 مليون نسمة. وهذا يعني أن 66 شخصًا من بين كل 100000 لقوا حتفهم بسبب الفيروس.

وفي الولايات المتحدة، يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة، أي بمعدل وفاة 19 لكل 100000، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.